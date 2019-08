Deutsche Verkaufscharts: Madden NFL 20 bleibt an der Spitze

Bildmaterial: Madden NFL 20, Electronic Arts

Die Football-Simulation Madden NFL 20 hält auch in der zweiten Woche nach der Veröffentlichung das eigentlich fußballbegeisterte Deutschland in Atem. In den offiziellen deutschen PS4- und Xbox One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, kann der EA-Hit die Spitze jeweils verteidigen.

F1 2019 rast doppelt aufs Treppchen und sichert sich Bronze (PS4-Charts) sowie Silber (Xbox-One-Charts). Die übrigen Medaillen holen sich Crash Team Racing (PS4) und Wolfenstein: Youngblood (Xbox One). Die deutschen PC-Charts zeigen sich mit Anno 1800 und dem Landwirtschafts-Simulator 19 an der Spitze unverändert im Vergleich zur Vorwoche.

In den Nintendo-Switch-Charts muss Fire Emblem: Three Houses hingegen schon wieder den Platz an der Sonne räumen. Zwei Wochen lang dominierten die drei Häuser, nun sind die alten Helden zurück: Super Mario Maker 2 und Mario Kart 8 Deluxe übernehmen wieder die Führung.