Trine: Ultimate Collection erscheint auch für Switch

Nach der Ankündigung der Trine: Ultimate Collection für PlayStation 4, Xbox One und PC, wird diese nun doch auch für Nintendo Switch diesen Herbst erhältlich sein. Neben der Trilogie enthält die Ultimate Collection auch das neue Trine 4, das erst im März angekündigt wurde.

Die Trine: Ultimate Collection bietet Abenteurern die perfekte Gelegenheit, Trine, Trine 2, Trine 3: The Artifacts of Power und Trine 4: The Nightmare Prince zum ersten Mal zu spielen – oder der beliebten Reihe einen erneuten Besuch abzustatten.

Käufer der Retail-Version können sich auf viele Extras wie eine Weltkarte, ein digitales Artbook für Trine 4 oder den digitalen Soundtrack der Trine-Serie freuen. Für Spieler ohne genügend Platz im Regal ist die Trine: Ultimate Collection für jede Plattform auch digital erhältlich. Auf Vorbesteller wartet zudem zusätzlicher Content im Spiel.