Bildmaterial: Sony

Sony Japan veröffentlicht immer wieder musikalische Promo-Videos, um das aktuelle Line-up in Szene zu setzen. Im vergangenen März gab es beispielsweise das “Play In Da House”-Video. Nun gibt es es unter dem Titel „Yume no Naka he“ das nächste Musikvideo, welches von Suis aus der Band Yorushika begleitet wird. Ihr seht im Folgenden also in fünf Minuten einen stimmungsvollen Zusammenschnitt von zahlreichen PS4-Titeln.

PS4-Line-up im Musikvideo

via Gematsu