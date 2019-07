Luigi’s Mansion 3 erscheint pünktlich zu Halloween

By

Bildmaterial: Luigi’s Mansion 3, Nintendo

Wie Nintendo bekanntgegeben hat, wird Luigi’s Mansion 3 am 31. Oktober 2019 erscheinen – zu Halloween! Passender konnte der Veröffentlichungstermin für Luigis gruseliges Abenteuer wohl kaum lauten. Vielleicht ist es ein kleiner Trost für Luigi, dass er das Abenteuer in einem kooperativen Mehrspielermodus für bis zu acht Spielern bestreiten kann. Im Wirrwarrturm-Modus besteht das Ziel darin, auf mehreren Stockwerken zu bestehen und dabei gewisse Aufgabe in einem Zeitlimit zu erledigen.

Luigi, Mario und ihre Freunde werden in ein Luxushotel eingeladen. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es auch! Nach ihrer Ankunft stellt sich die Einladung als List von König Buu Huu heraus, der in Wahrheit Mario und seine Freunde fangen wollte! Luigi muss sich nun erneut mit Professor I. Gidd zusammenschließen, um als Held wider Willen die tückischen Stockwerke des Spukhotels zu erkunden und seine Freunde zu retten.

Mein bester Kumpel Fluigi

Ein zweiter Spieler kann mithilfe von Fluigi und einem zweiten Joy-Con dem Spielgeschehen beitreten. Fluigi macht es nichts aus, Hindernisse wie Stacheln oder Zäune zu überwinden, allerdings löst er sich im Wasser auf. Auf mehr Spieler könnt ihr im Wirrwarrturm-Modus treffen, denn hier können Spieler online oder lokal verlorene Toads sammeln.

Wir haben Luigi’s Mansion 3 vor einigen Tagen erst angespielt.