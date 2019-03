Das japanische Line-up für PlayStation 4 im Musikvideo

Bildmaterial: Sony

Sony Interactive Entertainment Japan Asia hat das aktuelle Line-up für PlayStation 4 in einem musikalischen Werbevideo mit dem Titel “Play In Da House” präsentiert. Für den passenden Sound zuständig sind dabei DJ Fumiya, Ilmari, Akkogorilla und Rei. Zurücklehnen und die Lautstärke aufdrehen!

Zu sehen sind dabei in schneller Folge die Titel Days Gone, Dead or Alive 6, Sekiro: Shadows Die Twice, Earth Defense Force: Iron Rain, Left Alive, Devil May Cry 5, The Division 2, Jump Force, Anthem, Catherine: Full Body, Samurai Shodown, Metro Exodus, Atelier Lulua: The Scion of Arland, LoveR, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, Caravan Stories, Concrete Genie und Super Robot Wars T.

via Gematsu