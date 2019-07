The Legend of Heroes: Akatsuki no Kiseki Mobile erscheint in Japan für Nintendo Switch

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Akatsuki no Kiseki Mobile, Falcom / UserJoy Technology

Der Entwickler Userjoy Japan hat verkündet, dass The Legend of Heroes: Akatsuki no Kiseki Mobile noch im Sommer in Japan für Nintendo Switch veröffentlicht wird. Im selben Zeitraum wird die Portierung auch für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht. Das Original The Legend of Heroes: Akatsuki no Kiseki ist in Japan bereits für PlayStation 4, PlayStation Vita und PCs erhältlich. Es handelt es sich dabei um ein Online-Story-RPG zur Trails-Reihe von Falcom.

Überblick

Die Protagonisten heißen Nacht Weiss und Chloe Barnett, die beide ein Leben als Bracer beginnen. Ein Bracer kümmert sich um die Wünsche seiner Mitmenschen und erledigt Aufgaben, die er durch die Gilde erhält. Der Spieler reist durch ganz Zemuria und erledigt Aufträge in den verschiedenen Regionen, unter anderem wird man Crossbell State, Liberl Kingdom und Principality of Remiferia besuchen. Dabei wird man auf eine Reihe bekannter und neuer Charaktere treffen.

via Gematsu