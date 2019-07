London Detective Mysteria erscheint am 31. Juli für PCs

Bildmaterial: London Detective Mysteria, XSEED, Marvelous / Karin Entertainment

Publisher XSEED Games kündigte ein Veröffentlichungsdatum für den PC-Release von London Detective Mysteria an. Der Titel erscheint am 31. Juli auf Steam, GOG.com und im Humble Store für den regulären Kaufpreis von 29,99 Euro und wird ein 92-seitiges, digitales Artbook beinhalten. Der Soundtrack zum Spiel ist separat als DLC für circa 19,99 Euro erhältlich, wobei er für die Hälfte des Preises gekauft werden kann, wenn man ihn zusammen mit dem Spiel kauft.

London Detective Mysteria erschien bereits 2013 auf der PSP in Japan. Im Jahr 2016 erschien der Titel nochmals in Japan auf der PS Vita, wobei diese Version auch 2018 im Westen erschien, nachdem sie von XSEED Games lokalisiert wurde. Bei London Detective Mysteria handelt es sich um ein Otome-Spiel, zu welchem wir hier bereits einen Test geschrieben haben.

In der Hautrolle steht die junge Adelige Emily Whiteley, die gerade erst zusammen mit ihrem Butler Pendleton nach London zurückgekehrt ist. Sie wird zur Geburtstagsfeier von Königin Viktoria eingeladen, wo sie eher zufällig auf Holmes und Watson trifft. Ja, ihr habt die Namen richtig mitbekommen! Allerdings handelt es sich in diesem Fall um die Söhne von Sherlock Holmes und Dr. Watson, die auf dem besten Wege sind in die Fußstapfen ihrer Väter zu treten.

Neugierig wie Emily ist, folgt sie den beiden und belauscht ein Gespräch mit Inspektor Lestrade von Scotland Yard. Dummerweise wird sie dabei erwischt, aber Königin Viktoria findet Interesse an ihr und sagt, sie könnte Holmes und Watson Jr. bei der Suche nach ihrer Katze unterstützen. Besagte Katze ist wichtig für die Feier, allerdings vor einer Stunde spurlos verschwunden…

Emily findet dank ihrem Butler einen Weg die Katze zurückzuholen und erntet so den Dank von Königin Viktoria, aber nicht nur das, auch bekommt sie am nächsten Tag eine Einladung für die Harrington Privat Akademie, eine angesehene Schule für angehende Detektive.

Ab hier wird sie zusammen mit Holmes Jr. und Watson Jr. in die verschiedensten Fälle verwickelt.