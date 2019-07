Harvest Moon: Light of Hope Special Edition Complete erscheint am 30. Juli für Switch und PS4

By

Bildmaterial: Harvest Moon: Light of Hope Special Edition Complete, Natsume

Natsume hat angekündigt, dass Harvest Moon: Light of Hope Special Edition Complete am 30. Juli 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht wird. Die Special Edition Complete wird dabei sowohl physisch als auch digital erhältlich sein. Diese Complete Edition inhaltet Harvest Moon: Light of Hope Special Edition und dazu jegliche bisher veröffentlichten Zusatzinhalte.

Ein neues Leben nach dem Sturm

Ihr befindet euch zu Beginn auf einer Schiffsreise, als ihr vom Monsun überrascht werdet. Das Boot kentert und ihr erwacht in einer kleinen Hafenstadt. Der Sturm hat die Ortschaft zerstört und eure Aufgabe lautet, das Dorf und den Leuchtturm wiederaufzubauen. Allerdings wird es nicht einfach sein, dieses Ziel zu erreichen. Baut Getreide an, kümmert euch um die Viehzucht und sammelt Materialien für die Reparaturen. Im Verlauf der Handlung werdet ihr Freundschaften mit den Bewohnern schließen und es ist möglich, eine eigene Familie zu gründen.

Die Zusatzinhalte

Alle vier DLCs sind Teil von Harvest Moon: Light of Hope Special Edition Complete.

Decorations and Tool Upgrade Pack: Jeweils zwei weitere Upgrades für Gießkanne und Gartenhacke, sieben dekorative Zäune, dekorative Erntegöttin-Statue und dekorative Doc-Statue.

Jeweils zwei weitere Upgrades für Gießkanne und Gartenhacke, sieben dekorative Zäune, dekorative Erntegöttin-Statue und dekorative Doc-Statue. New Romances Pack: Zwei neue Heiratskandidaten (Shirlock und Michelle), neue Herz- und Hochzeitsevents, 18 neue Anträge zum Erfüllen.

Zwei neue Heiratskandidaten (Shirlock und Michelle), neue Herz- und Hochzeitsevents, 18 neue Anträge zum Erfüllen. Special Side-Stories Pack: Side-Story „Melanie’s New Designs“, die euch saisonbedingte Outfits für den Hauptcharakter und die Heiratskandidaten als Belohnung gibt. Ausserdem die Side-Story „Doc’s Romance Help“, die euch als Belohnung die Möglichkeit gibt, euer Haus mit sieben einzigartigen Ausstattungen zu gestalten.

Side-Story „Melanie’s New Designs“, die euch saisonbedingte Outfits für den Hauptcharakter und die Heiratskandidaten als Belohnung gibt. Ausserdem die Side-Story „Doc’s Romance Help“, die euch als Belohnung die Möglichkeit gibt, euer Haus mit sieben einzigartigen Ausstattungen zu gestalten. A Divine Marriage Pack: Zwei neue Heiratskandidaten (Entegöttin und Gorgan), sowie neue Herz- und Hochzeitsevents.

Harvest Moon: Light of Hope ist bei uns auch unter dem Namen Harvest Moon: Licht der Hoffnung im November 2017 für PCs erschienen. Seit dem 29. Juni 2018 ist das Spiel auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich.

Trailer zur bisher erschienenen Special Edition

via Gematsu, PS Store