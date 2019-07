Fire Emblem: Three Houses: Director Toshiyuki Kusakihara spricht über die Spielzeit der einzelnen Routen

By

Bildmaterial: Fire Emblem: Three Houses, Nintendo / Intelligent Systems, Koei Tecmo

In wenigen Wochen erscheint Fire Emblem: Three Houses für Nintendo Switch. Neben dem klassischen Gameplay stellt euch die Geschichte des Spiels wieder einmal vor eine entscheidende Wahl. Als Magister übernehmt ihr die Führung von einem der drei Häuser in der Militärakademie Garreg Mach.

Ihr habt die Auswahl zwischen den Schwarzen Adlern mit der zukünftige Kaiserin Edelgard, den Blauen Löwen mit Prinz Dimitri an der Spitze und den Goldenen Hirschen mit Claude als führende Person. Jede Route soll eine Spielzeit von ungefähr 80 Stunden bieten, so Director Toshiyuki Kusakihara in einem Interview.

Kusakihara hat beim Testen so lange für das Durchspielen gebraucht. Dabei habe er keine Zwischensequenzen oder Dialoge übersprungen. Wer entsprechend alles in dem Spiel erfahren möchte, könnte so eine Spielzeit von über 200 Stunden bekommen.

Fire Emblem: Three Houses erscheint am 26. Juli. Neben der normalen Version veröffentlicht Nintendo am gleichen Tag eine limitierte Edition mit einem Steelbook, dem Soundtrack auf einem USB-Stick, einem Ansteckset sowie Artbook. Ein Erweiterungspass ist ebenfalls geplant.

via GoNintendo