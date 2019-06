R-Type Final 2: Kickstarter-Kampagne und Trailer

Bildmaterial: R-Type Final 2, Granzella

Heute ist die Kickstarter-Kampagne für R-Type Final 2 lanciert worden. Damit ist auch ein für alle Mal klar, dass die ursprüngliche Ankündigung kein Aprilscherz war. Granzella will nun in der nächsten Woche 45 Millionen Yen (ca. 370.000 Euro) sammeln. Dann soll das Shoot ’em up im Dezember 2020, so die Schätzung, für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs erscheinen. Um Unterstützer wirbt auch der neue Trailer.

Side-Scroll-Shooter mit Tradition

R-Type erschien einst 1987, nun will man an R-Type Final anknüpfen und ein noch intensiveres Erlebnis bieten, inklusive Anpassungsmöglichkeiten. Die Stages will man von Grund auf neu bauen und auch neu interpretieren. Auch den Schwierigkeitsgrad soll man seinen Bedürfnissen anpassen können. Modi wie Score Attack sollen zum wiederholten Spielen anregen.

via Gematsu