Sony führt PlayStation Rewards auch in Deutschland ein

Bildmaterial: PlayStation Plus, Sony

Das in anderen Ländern unlängst gestartete PlayStation Rewards wird auch in Deutschland eingeführt, wie Sony heute bekannt gab. Mit dem Belohnungssystem können sich Mitglieder von PlayStation Plus weitere Vorteile wie Rabatte bei einigen Händlern sichern, wobei es jeden Monat neue Angebote geben soll.

Mit diesen Rewards und Partnern geht das Programm an den Start:

ABOUT YOU: 10 EURO-Gutschein bei einem Mindestbestellwert von 75 EURO

BURGER KING Lieferservice: 30% Rabatt auf das „Gamer Bundle“, bestehend aus 6 Onion Rings, 6 Chili Cheese Nuggets, 6 KING Nuggets und einem Monster Energy Drink 0,5l

FILA: 15% Rabatt auf Schuhe, Bekleidung und Accessoires

Müller: 20% Rabatt auf TV-Serien (DVD und Blu-ray)

Sky Ticket: 50% Rabatt auf Sky Entertainment Ticket “2 Monate für einmalig nur 9,99 Euro“

Weitere Informationen zu PS Plus Rewards erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite und auf dem PlayStation Blog.