Shenmue III auf den 19. November verschoben

Es war sicher mutig, den konkreten Veröffentlichungstermin von Shenmue III ein Jahr im Voraus anzukündigen und prompt kann man diesen nun nicht einhalten. Das Spiel brauche schlicht noch ein wenig Feinschliff, so Deep Silver und Ys Net. So verschiebt man Shenmue III auf den 19. November.

In Shenmue III dürft ihr wiederum in die Rolle von Ryo Hazuki schlüpfen, welcher den Mord an seinem Vater aufzuklären versucht. Dabei müsst ihr die offene Welt erkunden, nach Hinweisen suchen, Gegenstände untersuchen und mit NPCs sprechen, um an weitere Informationen zu gelangen. So werdet ihr näher an das Geheimnis und Ryos Bestimmung kommen.

Am 19. November soll Shenmue III für PlayStation 4* und für PCs erscheinen.

