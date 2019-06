Pokémon Schwert und Schild: Entwickler Junichi Masuda äußert sich zur Kritik um das Pokédex-Drama

By

Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak

Pokémon Schwert und Schild hatten während der E3 einiges an Kritik einzustecken. Grund dafür war vor allem die Tatsache, dass Fans nicht in der Lage sein werden alle bisherigen 800+ Pokémon in den beiden Editionen zu fangen. Junichi Masuda gab bekannt, dass es nur einen regionalen Pokédex geben wird und keinen nationalen. Damit weichen die neuen Editionen von den vorherigen Spielen ab.

Nun äußerte sich Junichi Masuda in einem offiziellen Statement dazu:

Danke an all unsere Fans, denen Pokémon so wichtig ist. Kürzlich habe ich die Neuigkeiten mit euch geteilt, dass einige Pokémon nicht auf Pokémon Schwert und Schild übertragen werden können. Ich habe alle eure Kommentare gelesen und weiß eure Liebe und Leidenschaft für Pokémon zu schätzen. Genau wie ihr, sind auch wir leidenschaftlich wenn es um Pokémon geht und jedes einzelne ist uns sehr wichtig. Nach so vielen Jahren der Entwicklung der Pokémon-Spiele, war das eine sehr schwere Entscheidung für mich. Ich möchte dazu etwas klar stellen: auch wenn ein bestimmtes Pokémon nicht in Pokémon Schwert und Schild verfügbar sein wird, dann bedeutet es nicht gleich, dass es auch nicht in späteren Spielen wieder auftauchen wird. Die Welt von Pokémon entwickelt sich immer weiter. Die Galar-Region bietet dem Spieler an, neuen Pokémon zu begegnen, Trainer zu bekämpfen und sich in Abenteuer zu stürzen. Wir stecken unser Herzblut in diese Spiele und hoffen, dass ihr euch darauf freut, uns auf dieser neuen Reise zu begleiten. 28. Juni 2019 Junichi Masuda

Was ist mit euch, besänftigt euch dieses Statement ein wenig? Oder konntet ihr die Beweggründe dieser Enscheidung schon vorher nachvollziehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Pokémon Schwert* und Pokémon Schild* erscheinen am 15. November 2019 für Nintendo Switch und können bereits vorbestellt werden.

via Gematsu