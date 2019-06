Pokémon Schwert und Schild: Nur regionaler Pokédex im Spiel, neue Informationen zu Dyna-Raids und Gameplay

By

Seit der E3 2019 stehen Pokémon Schwert und Schild ein wenig in der Kritik. Grund dafür ist die Tatsache, dass Fans nicht in der Lage sein werden alle bisherigen 800+ Pokémon in den beiden Editionen zu fangen. Junichi Masuda gab bekannt, dass es nur einen regionalen Pokédex geben wird und keinen nationalen. Damit weichen die neuen Editionen von den vorherigen Spielen ab.

Nach den Aussagen von Masuda hält man diese Option für den besten Weg, um die Balance in den Kämpfen zu wahren und bei der Entwicklungszeit. Es gäbe ebenfalls keine Pläne den regionalen Pokédex im Nachhinein zu erweitern.

Dynamaximierung

Ein neues Feature in den beiden Editionen ist die Dynamaximierung von Pokémon. In diesem Zustand wird eines eurer Taschenmonster für drei Runden riesig und mächtig. Wie nun bekannt wurde, weichen dafür die Mega-Entwicklungen und Z-Attacken, welche in den vorherigen Editionen eingeführt wurden.

Dafür erhaltet ihr in Form eines Multiplayer-Modus die Dyna-Raids. Gemeinsam mit euren Freunden könnt ihr gegen riesige, rot leuchtende Pokémon antreten. Diese findet ihr in der Naturzone.

Dyna-Raids und Ypsi-Com

In Pokémon Schwert und Pokémon Schild gibt es eine Spielfunktion namens Ypsi-Com. Damit kannst du über das Internet oder den lokalen Modus Pokémon tauschen und Link-Kämpfe bestreiten. Wenn während deines Abenteuers ein Sticker erscheint, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass andere Spieler nach jemandem suchen, mit dem sie sich verbinden können! Ein Sticker taucht auch dann auf, wenn jemand nach Teilnehmern für einen Dyna-Raid sucht. Überprüfe einfach die Sticker via Ypsi-Com, um mitzumachen!

Das Wetter in der Naturzone

Die Naturzone bietet euch sogar mehr als nur eine frei bewegliche Kamera. Dort seht ihr an jeder Ecke verschiedene Pokémon. Abhängig von Ort, Tageszeit und dem Wetter in der Naturzone tauchen unterschiedliche Wesen auf. Bei einem Gewitter sind zum Beispiel mehr Elektro-Pokémon unterwegs.

Mit Kate lernen wir ebenfalls eine neue Arenaleiterin kennen. Sie ist spezialisiert auf Wasser-Angriffe. Hinter ihrer ruhigen und gefassten Fassade verbergen sich ein starker Kampfgeist und eine unbezwingbare Willenskraft.

Pokémon Schwert* und Pokémon Schild* erscheinen am 15. November 2019 für Nintendo Switch und können bereits vorbestellt werden. Die Editionen werden ebenfalls mit dem Pokéball Plus kompatibel sein. Entsprechend dürft ihr immer ein Pokémon mit euch tragen.

Präsentation bei Nintendo Direct

Gameplay von Nintendo Treehouse

