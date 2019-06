Mighty Switch Force! Collection erscheint am 25. Juli

Bildmaterial: Mighty Switch Force! Hyper Drive Edition, WayForward

Der Entwickler WayForward kündigte die Mighty Switch Force! Collection für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC an. Die Collection wird am 25. Juli digital erhältlich sein und 19,99 Euro kosten. Folgende Spiele werden in ihr enthalten sein:

Mighty Switch Force!

Mighty Switch Force! Hyper Drive Edition

Mighty Switch Force! 2

Mighty Switch Force! Academy

In Mighty Switch Force! schlüpft der Spieler in die Rolle der Gesetzeshüterin Patricia Wagon, die auf dem Planeten Land die Hooligan Sisters verfolgt. Dabei gilt es, sich durch die verschiedenen Level zu ballern und sein Geschick in verschiedenen Sprungpassagen zu beweisen. Officer Wagons besonderer Siren Helm bringt dabei etwas Abwechslung rein, da er die Blöcke in einem Level sowohl in den Vordergrund als auch in den Hintergrund rücken kann.

via Gematsu