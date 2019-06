One Punch Man: A Hero Nobody Knows angekündigt

Bildmaterial: One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Bandai Namco / Spike Chunsoft

Ein Manga, in dem der Held jeden Gegner mit nur einem Schlag besiegt, klingt erstmal ziemlich langweilig. Doch One Punch Man begeistert seit vielen Jahren Anime- und Manga-Fans, aufgrund des abgedrehten Humors und der spannenden Kämpfe. Denn nicht nur der Hauptcharakter Saitama wird in Kämpfen gezeigt. Viele weitere Charaktere haben sich im Laufe der Zeit in die Herzen der Fans geschlichen, beispielsweise Sonic oder Genos.

Wie Bandai Namco heute wenige Tage nach der Ankündigung des Mobile-Games One Punch Man – Road to Hero bekannt gab, wird man in naher Zukunft eine weitere Videospiel-Umsetzung von One Punch Man veröffentlichen. Für PlayStation 4, Xbox One und PCs wird One Punch Man: A Hero Nobody Knows „bald erhältlich“ sein.

Wann genau dieses „bald“ sein soll, verriet man jedoch nicht. Als Entwickler steht Spike Chunsoft hinter dem Kampfspiel. Diese haben zuletzt Jump Force für Bandai Namco entwickelt, welches jedoch keine große Begeisterung auslöste. Eine japanische Sprachausgabe wird es geben, ebenso 3-vs-3-Kämpfe und diese bereits bestätigten Charaktere: Genos, Fubuki, Mumen Rider, Sonic und natürlich Saitama.

Ein erster Trailer zeigt euch, wie die Kämpfe ungefähr aussehen werden.

via Twitter