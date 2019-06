Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu

Bildmaterial: Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Spielen, die wieder von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehören unter anderem Yo-kai Watch 4: We’re Looking Up at the Same Sky (Switch) und Attack on Titan 2: Final Battle (PS4, Switch).

Yo-kai Watch 4: We’re Looking Up at the Same Sky (Switch) – 10/9/9/9 [37/40]

Attack on Titan 2: Final Battle (PS4, Switch) – 9/9/9/8 [35/40]

Hardcore Mecha (PS4) – 8/8/9/8 [33/40]

Rage 2 (PS4, Xbox One) – 9/8/8/8 [33/40]

Pico Park (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

N++ (PS4, Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Chiki-Chiki Boxy Pro Wrestling (Switch) – 8/7/8/7 [30/40]

Mechstermination Force (Switch) – 8/8/7/7 [30/40]

Cubic (???) – 7/8/7/6 [28/40]

Akihabara: Feel the Rhythm Remixed (Switch) – 6/7/6/7 [26/40]

via Gematsu