Saitama-Sensei ist zurück: One Punch Man – Road to Hero für Mobilgeräte angekündigt

Bildmaterial: One Punch Man – Road to Hero, Oasis Games

Saitama-Sensei kehrt zurück. Oasis Games hat mit One Punch Man – Road to Hero die offizielle Mobile-Adaption der beliebten Manga- und Animeserie angekündigt. Das Spiel soll auf der Story des Anime basieren und demnächst für iOS- und Android-Geräte an den Start gehen. Eine Vorabregistrierung ist jetzt möglich.

Die Story des rundenbasierten RPGs stimmt zu 100% mit der des Originals überein. Die Spieler können über 50 ihrer liebsten Charaktere rekrutieren, trainieren und gegen bekannte Feinde aus der Serie wie den Vaccineman, den Käfer des Gemetzels oder Boros, Gebieter über das All, antreten lassen. Die richtige Kombination der Stärken und Schwächen der Kämpfer ist dabei für den Sieg ausschlaggebend. Als Bonus für Fans des Anime übernehmen die japanischen Synchronsprecher der Hauptfiguren ihre Rollen im Spiel; auch die Soundeffekte stimmen überein.

