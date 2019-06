Gris: Das künstlerische Spiel gibt es bald auch fürs Regal

By

Bildmaterial: GRIS, Devolver Digital / Nomada Studio

Wie Nomada Studio kürzlich über Twitter bestätigt hat, wird Gris eine physische Version für Nintendo Switch erhalten. Special Reserve Games übernimmt den Vertrieb, Vorbestellungen können ab dem 25. Juni 2019 aufgegeben werden.

Bei Gris handelt es sich um einen Platformer, der frei von Gefahren ist. Das Spiel wurde mit der Intention entwickelt, ein künstlerisches Erlebnis zu schaffen, das man frei von Frustration erleben kann. Es waren zahlreiche Entwickler und Künstler abseits der Videospielbranche beteiligt, die sich mit Illustration, Malerei und im Grafikdesign befassen. Als Beispiele nennt man Conrad Roset und die Musik von Berlinist.

Durch das neue „Undone-Update“ können Fans die Musik von Berlinist auch in einem integrierten Browser anhören. Gris ist digital für Nintendo Switch und für PCs sowie macOS via Steam erhältlich. In welchen Regionen die physische Version erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.

via GoNintendo