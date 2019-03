Gefahrenloses GRIS wird mit Update rückgängig gemacht

By

Bildmaterial: GRIS, Devolver Digital / Nomada Studio

GRIS wird rückgängig gemacht? Natürlich nur im übertragenen Sinne. Nomada Studio und Publisher Devolver Digital haben ein kostenloses Update genutzt, das den „gefahrenlosen Plattformer“ um ungenutzte Konzeptkunst und Musik erweitert. Damit möchte man gleichzeitig 300.000 verkaufte Einheiten feiern.

Das GRIS Undone-Update fügt einen eleganten Browser hinzu, mit dem Fans eine Sammlung von Musiktiteln von Berlinist hören können, die nicht Teil der endgültigen Veröffentlichung des Spiels waren, sowie unbenutzte Designs und Konzeptkunst von Kreativdirektor Conrad Roset. In der Kollektion ist eine alternative Version des musikalischen Hauptthemas des Spiels und frühe Designs für Gris‘ mittlerweile fast schon ikonisches Kleid enthalten.

Damit es noch mehr als 300.000 Einheiten werden, ist GRIS derzeit mit 15% Rabatt auf Nintendo Switch und PC via Steam, Humble und GOG erhältlich. GRIS will eine Erfahrung frei von Gefahr, Frustration und Tod bieten in einer kunstvoll gestalteten Welt.

Besonderes Merkmal von GRIS ist, dass Entwickler und Künstler abseits der Videospielbranche beteiligt waren. Laut Publisher haben viele davon „ihre Wurzeln in der Illustration, Malerei und im Grafikdesign“. Als Beispiele nennt man die erwähnten Conrad Roset und die Musik von Berlinist.