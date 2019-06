Atelier Ryza wird am 27. Juni für den Westen angekündigt

Bildmaterial: Atelier Ryza, Koei Tecmo / Gust



Koei Tecmo hat ein Teaser-Video veröffentlicht, welches eine Ankündigung für den 27. Juni verspricht. Ein großes Geheimnis um den Inhalt dieser Ankündigung macht man jedoch nicht, denn dasselbe Video teaserte bereits Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout für Japan. Nun folgt also bald die offizielle Ankündigung für den Westen!

Der Schauplatz ist Kuken Island. Die Insel befindet sich inmitten eines Sees. Ryza ist ein ganz gewöhnliches Mädchen und lebt in der Stadt Razenboden. Gemeinsam mit ihren Jugendfreunden Lent und Tao begibt sie sich auf eine Reise. Dabei begegnet Ryza einem Alchemisten, der sie als Schülerin ausbildet. Dank ihren neuen Fähigkeiten können Ryza und ihre Kameraden ganz neue Orte erreichen und bringen mehr Spannung in ihr Leben.

In Japan wird Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout am 26. September für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Die PC-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

via Gematsu