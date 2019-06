Atelier Ryza: Veröffentlichungsdatum für Japan und Vorstellung von vier Charakteren

Bildmaterial: Atelier Ryza, Koei Tecmo / Gust

In Japan wird Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout laut japanischen Händlern am 26. September für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Die PC-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Zu diesen Informationen werden vier weitere Charaktere aus dem Videospiel in der neuesten Ausgabe der Weekly Famitsu vorgestellt.

Lent Marslink (gesprochen von Takuma Terashima)

Aus einem Grund wird er von den Bewohnern des Dorfes kalt behandelt. Sein Traum ist es, eine Leistung zu vollbringen, welche die Meinung der Bewohner über ihn verändert. Lent drängt sein Glück, aber er handelt dabei durchaus vernünftig und hält Ryza zurück. Da sein Vater ein Söldner war, trägt er eine Rüstung.

Tao Mongarten (gesprochen von Yui Kondou)

Ein Junge, der ein altes Buch mit sich herumträgt und ständig versucht, die Schrift zu entziffern. Er ist schüchtern und nicht sehr sozial, aber seine Freunde sind ihm sehr wichtig.

Klaudia Valentz (gesprochen von Hitomi Oowada)

Eine junge Frau, die gemeinsam mit ihrem Vater reist, der als Hausierer arbeitet. Klaudia ist sanftmütig, kann aber auch sehr entschlossen reagieren. Sie möchte auf ein Abenteuer gehen und sucht Kameraden und darunter auch einen echten Freund. In den Kämpfen verwendet sie ein Blasinstrument.

Rubert Valentz (gesprochen von Kenji Hamada)

Er ist Klaudias Vater und ein kluger Kaufmann. Ihm ist der Schutz seiner Tochter sehr wichtig.

Der Schauplatz ist Kuken Island. Die Insel befindet sich inmitten eines Sees. Ryza ist ein ganz gewöhnliches Mädchen und lebt in der Stadt Razenboden. Gemeinsam mit ihren Jugendfreunden Lent und Tao begibt sie sich auf eine Reise. Dabei begegnet Ryza einen Alchemisten, der sie als Schülerin ausbildet. Dank ihrer neuen Fähigkeiten können Ryza und ihre Kameraden ganz neue Orte erreichen und bringen mehr Spannung in ihr Leben.

via Gematsu, 2, 3