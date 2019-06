Blazing Chrome erscheint am 11. Juli

By

Bildmaterial: Blazing Chrome, The Arcade Crew / Joymasher

Der Publisher The Arcade Crew und das Entwicklerstudio Joymasher haben gemeinsam angekündigt, dass Blazing Chrome am 11. Juli für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs veröffentlicht wird. Zudem zeigt uns ein Video zwei geheime Charaktere aus dem Spiel, welche freigeschaltet werden können.

Blazing Chrome in der Übersicht

In Blazing Chrome regieren Maschinen die Welt und die wenigen Menschen, die noch am Leben sind, stehen am Rande der totalen Auslöschung. Sie besitzen nicht die Macht, ihre Herren aus Metall und Schaltkreisen zu bekämpfen. Nimm deinen besten Kumpel mit und kicke ein paar Metallhintern, um die Menschheit zu befreien, während du ein klassisches Run ’n’ Gun genießt, voller Action und spannender Kämpfe! Menschen sind entbehrlich, nachdem eine von der KI kontrollierte Roboterarmee die Welt übernommen hat. Sie überleben im Untergrund, während ihre Jäger die Oberfläche beherrschen. Als eine kleine Rebellengruppe Informationen über das Kraftwerk einer großen KI erhält, stürmen die Maschinen ihr Lager, bevor sie einen Angriff organisieren können. Einige Rebellen können fliehen und begeben sich auf eine Selbstmordmission, um das Kraftwerk zu zerstören. Spiele Mavra, den knallharten Soldaten des menschlichen Widerstands, oder Doyle, den ebenso heftigen wie tödlichen aufständischen Roboter. Diese Selbstmordmission wird zu schweren Verlusten und einer Vielzahl von schnellen Laden-und-entsichern-Aktionen führen, bei denen das Verschrotten von Robotern und flammendem Chrom mit deinen mächtigen Waffen das Einzige ist, was zwischen dir und deiner Freiheit steht. Rase durch 5 apokalyptische Umgebungen mit Hunderten von Roboterfeinden, um sie in Stücke zu reißen. Sprenge dir den Weg durch die feindlichen Linien und versuche, eine Horde mechanischer Bosse mit Hoverbikes, riesigen Rüstungen und einem ganzen Arsenal an knallharten Waffen zu besiegen.

via Gematsu