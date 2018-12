Ninjala für Nintendo Switch bekommt neuen Trailer

Bildmaterial: Ninjala, GungHo Online Entertainment

GungHo Online Entertainment hat einen neuen Trailer für den Titel Ninjala für Nintendo Switch veröffentlicht. Dort wird euch neben den bereits bekannten Charakteren und ihren einzigartigen Waffen wie Kaugummi auch eine kleine Vorgeschichte der Ninja(la) gezeigt.

Das Spiel soll im Frühling 2019 exklusiv für Switch erscheinen. In diesem Actionspiel treten bis zu acht Spieler online und lokal gegeneinander an. Die kunterbunte Farbgebung erinnert durchaus ein wenig an Splatoon, oder was meint ihr?

via Siliconera