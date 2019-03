Judgment: Pierre Takis Rolle und japanische Synchronstimme werden für den Westen neu besetzt

Bildmaterial: Judgment, SEGA

Bereits vor einer guten Woche hatten wir über die Festnahme des japanischen Schauspielers Pierre Taki aufgrund von Drogenmissbrauch berichtet. Der japanische Entwickler und Publisher Sega ergriff daraufhin drastische Maßnahmen und stoppte die physischen und digitalen Verkäufe von Judgment (Judge Eyes) in Japan. Außerdem wurde die offizielle Homepage des Spiels und der Twitter-Auftritt auf Eis gelegt, beziehungsweise nicht mehr mit Updates versorgt. Auch wurde jeglicher Bezug zu Taki, wie zum Beispiel Screenshots auf denen er zu sehen war, rigoros entfernt. Der kommende westliche Release schien daher auf der Kippe zu stehen und es war unklar, wie es mit Judgment weitergehen wird.

Westliches Releasedatum bleibt, jedoch mit neuer Besetzung

Pierre Taki spielt die Rolle des Kyohei Hamura im neuen Judgment, welches am 13. Dezember 2018 in Japan veröffentlicht wurde. Der westliche Release wurde für den 25. Juni 2019 angesetzt. Aufgrund der Festnahme Takis wurde seitens Sega über den anstehenden westlichen Release diskutiert und so traf man nun die Entscheidung, Takis Rolle und die japanische Synchronstimme seines Charakters für den westlichen Release neu zu besetzen. Wer die Rolle des Kyohei Hamura nun übernehmen soll, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

In Judgment schlüpft ihr in die Rolle des Privatdetektivs Takayuki Yagami, der einen Serienmordfall untersucht und dabei auf allerlei Ungereimtheiten und Widersacher stößt. Das Gameplay ist ähnlich der Yakuza-Reihe, allerdings bietet Judgment erstmals ein neues Investigations-Feature, welches euch ermöglicht die Tatorte zu untersuchen und so Informationen zu den Mordfällen zu sammeln. Das Kampfsystem gleicht dem von Yakuza Zero, ihr könnt also jederzeit zwischen verschiedenen Kampfstilen wechseln.

Judgment soll trotz aller Ungereimtheiten pünktlich am 25. Juni 2019 in Europa* und Nordamerika für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu