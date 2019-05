Die ersten Bilder zum DLC-Charakter Biscuit Krueger aus Jump Force veröffentlicht

Bildmaterial: Jump Force, Bandai Namco / Spike Chunsoft

Zusammen mit Seto Kaiba und All Might erscheint ein dritter DLC-Charakter gegen Ende Mai in Bandai Namcos Beat ’em up Jump Force. Bei diesem im Rahmen des Season-Pass erscheinenden Kämpfer handelt es sich um Biscuit Krueger aus Hunter X Hunter.

Bislang konnten wir nur die anderen im Mai erscheinenden DLC-Charaktere in bewegten Bildern bestaunen, nun liefert Publisher Bandai Namco Entertainment eine ganze Schar an Bildern zu Biscuit Krueger nach.

Jump Force* ist seit dem 15. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich.

via Gematsu