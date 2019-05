Aonatsu Line erscheint für PS4 und Vita in Japan

Bildmaterial: Aonatsu Line, Entergram / Giga

Die Visual Novel Aonatsu Line, die von Giga für PCs entwickelt wurde, wird durch den Vertrieb von Entergram in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Der Zeitraum für die Veröffentlichung wurde noch nicht genannt.

Tatsumi und seine Jugendfreunde Miki und Chihiro sprachen täglich darüber, was sie in den kommenden Sommerferien tun würden. Durch einen Zufall freunden sich die drei mit den beiden Mädchen Yui und Kotone an. Yui wechselte kürzlich die Schule und Kotone hatte bisher immer Probleme, Freundschaften zu schließen. Diese Gruppe von fünf jungen Leuten plant einen unvergesslichen und bittersüßen Sommerurlaub, der nur einmal im Leben so stattfinden kann.

via Gematsu