Ein neues Bild zu Town von Game Freak aufgetaucht

Bildmaterial: Town, Game Freak / Famitsu

Im letzten September wurde bei einer Ausstrahlung von Nintendo Direct mit Town ein neues Rollenspiel-Projekt der Pokémon-Macher von Game Freak angekündigt. Seither gab es keine weiteren Informationen zum Projekt. Zum 30. Geburtstag von Game Freak durfte die japanische Famitsu nun aber einen neuen Screenshot zum Spiel veröffentlichen, welcher einen Kampf zeigt.

Beschützt das Dorf!

Die Geschichte von Town spielt in einem Dorf, welches von einem Schloss beschützt wird. So leben die Dorfbewohner in Frieden. Aber wie das Leben in einem Rollenspiel so spielt, tauchen plötzlich Monster auf und eure Aufgabe ist es nun, den Kampf aufzunehmen. Tatsächlich wird sich die gesamte Geschichte nur in einem einzigen Dorf abspielen. In den Kämpfen muss man strategisch die richtigen Befehle auswählen, in brenzligen Situationen kann man weitere Dorfbewohner zu Hilfe rufen. Welches Geheimnis das Dorf wohl verbirgt?

Town soll noch in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen.

via Gematsu