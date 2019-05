Travis Strikes Again: No More Heroes erscheint für PlayStation 4 und PCs via Steam

Bildmaterial: Travis Strikes Again: No More Heroes, Marvelous / Grasshopper Manufacture

Auf dem Event MomoCon kündigte der Entwickler Grasshopper Manufacture den Titel Travis Strikes Again: No More Heroes für PlayStation 4 und für PCs an. Im Januar wurde das Videospiel für Nintendo Switch veröffentlicht. Weitere Informationen über die kommenden Versionen wurden noch nicht genannt.

Spiele Spiele im Spiel

Travis Strikes Again: No More Heroes spielt sieben Jahre nach den Ereignissen aus No More Heroes. Antagonist Badman sehnt sich nach Vergeltung an Travis Touchdown für den Mord an seiner Tochter Badgirl. Dabei werden die beiden zu Beginn ihrer Auseinandersetzung in verschiedene Videospiele teleportiert.

Die legendäre Spielekonsole Death Drive Mark 2 ist Ausgangspunkt dieses Abenteuers. Sieben Spiele erwarten Travis – darunter ein Action-, ein Renn- und ein Puzzle-Spiel.

via Gematsu