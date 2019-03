Das Nintendo Labo: VR-Set in längerem Video vorgestellt

Bildmaterial: Nintendo Labo, Nintendo

Nintendo hat bereits den Veröffentlichungstrailer zum Nintendo Labo: VR-Set veröffentlicht, welcher dieses in über sieben Minuten ausführlich vorstellt. Erscheinen wird das VR-Set am 12. April. Dabei könnt ihr insgesamt sechs verschiedene Toy-Con-Modelle basteln: VR-Brille, Blaster, Kamera, Elefant, Vogel und Windpedal.

Aus dem Nintendo Labo: VR-Set kann man nicht weniger als sechs neue Toy-Con bauen, darunter eine 3D-fähige VR-Brille, die sich mit den anderen fünf Spielzeugen kombinieren lässt. Sobald die SpielerInnen die Brille aufgesetzt haben, können sie mit der virtuellen Spielewelt mittels natürlicher Bewegungen interagieren. Mal geht es darum, mit Hilfe des Toy-Con-Blasters die Invasion von Außerirdischen abzuwehren, mal darum, den Ozean zu erforschen und mit der Toy-Con-Kamera farbenfrohe Unterwasser-Bilder zu schießen.

Die Nintendo-Switch-Fans stecken ihre Konsole ganz einfach in die Toy-Con-VR-Brille, verbinden sie mit einem anderen Toy-Con, halten sie vor ihre Augen – und schon sind sie mitten in einer aufregenden, bunten Welt. Weil man die Brille einfach herumreichen kann, eignet sich das Nintendo Labo: VR-Set bestens für den gemeinschaftlichen Spielspaß unter Freunden und in der Familie. Reihum kann so jeder die Toy-Con ausprobieren.