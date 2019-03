Persona Q2: Neues Video zeigt euch die Phantomdiebe

Bildmaterial: Persona Q2: New Cinema Labyrinth, Atlus

Atlus hat ein neues Video zu Persona Q2: New Cinema Labyrinth veröffentlicht, das euch die Mitglieder der Gruppe Phantomdiebe zeigt. Zu dieser Einheit gehören der Protagonist aus Persona 5, Morgana, Ryuji Sakamoto, Ann Takamaki, Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima, Futaba Sakura und Haru Okumura. Auf ihrem Abenteuer, das sie in einem Kino erleben, treffen sie auf die Charaktere aus Persona 3 und Persona 4. Eine besondere Rolle spielt außerdem die weibliche Heldin aus Persona 3 Portable.

Die Dungeons nutzen verschiedene Filme als Themen, wie die Labyrinthe „A.I.G.I.S“, „Junessic Park“ oder „Kamoshidaman“. Persona Q2 erweitert das bekannte Kampfsystem aus Persona Q und verwendet Elemente aus Persona 5. Neu ist eine Unison-Funktion, in der sich die Spielfiguren zusammenschließen, um besondere Attacken auszuführen. Neben englischen Bildschirmtexten erfolgt die Audiospur nur auf Japanisch.

Gefangen in einem Kino

Die Persona-Verwender sind in einer Welt voller Filme gefangen. Und ein Mädchen soll den Schlüssel besitzen…

In den Mementos kann Morgana als Auto nicht mehr kontrolliert werden. Die Phantomdiebe landen in einer geheimnisvollen Stadt, in der sich unbekannte Feinde befinden. Sie können den Monstern gerade noch entkommen, als sie in einem Kino landen, das keinen Ausgang hat. Sie treffen auf die schwarzhaarige Frau Nagi und auf das Mädchen Hikari, die der Gruppe erzählen, dass sie gerade aus einem Film geflohen sind.

Filmwelten, die wie Labyrinthe gebaut sind. Und in diesen Filmen treffen sie auf Personen, die ähnliche Kräfte besitzen, als würde das Schicksal sie zusammenfügen. Werden die Phantomdiebe aus dem Kino entkommen?

Der Dungeon Crawler wird am 4. Juni für Nintendo 3DS erscheinen.

via Gematsu