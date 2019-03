God Wars: The Complete Legend erscheint weltweit für PCs im Juni

Bildmaterial: God Wars: The Complete Legend, Kadokawa Games

Kadokawa Games hat die weltweite Veröffentlichung einer PC-Version des strategischen Rollenspiels God Wars: The Complete Legend via Steam für den Juni bestätigt. Die PC-Version wird einige neue Elemente und Funktionen bieten. Eine Steuerung über Maus und Tastatur ist möglich.

Durch den Befehl „Formation“ kann man die Anordnung der Gruppe verändern. Hinsichtlich der erstellten Reihenfolge werden die Charaktere dann automatisch vor einem Kampf auf den Karten platziert. Selbstverständlich können noch Änderungen vorgenommen werden, bevor das Gefecht beginnt.

Vor langer Zeit gab es ein wunderschönes Land namens Mizuho bestehend aus drei Nationen: Fuji, Izumo und Hyuga. Als der Krieg hereinbrach, litten verschiedene Orte in Mizuho unter Naturkatastrophen wie Flut, Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Um die Götter zu bezwingen, opferte die Königin von Mizuho, Tsukuyomi, ihre geliebte Tochter Sakuya am Mt. Fuji, sperrte ihre andere Tochter Kaguya in ein Bambus-Siegel, zur Vorbeugung zukünftiger Desaster, und verschwand. 13 Jahre später ist Prinzessin Kaguya zu einer bildschönen Frau herangewachsen und ihr Freund aus Kindertagen, Kintaro, rettet sie während eines Aufstands. Sie erhebt sich gegen ihr Schicksal, ein Menschenopfer zu sein, entflieht Mt. Fuji und reist durch Mizuho, um die Wahrheit hinter der Entscheidung ihrer Mutter aufzudecken.