Dissidia Final Fantasy NT: Neuer Charakter wird am 25. März in einem weiteren Livestream enthüllt

Bildmaterial: Dissidia Final Fantasy NT, Square Enix / Koei Tecmo, Team Ninja

Keine zwei Wochen ist es her, dass die Dissidia Final Fantasy NT Free Edition im Westen erschienen ist und schon steht der neueste Charakter in den Startlöchern. Am 25. März 2019 um 12:00 Uhr Ortszeit beginnt ein neuer Dissidia-Stream (via YouTube oder Niconico), in welchem dieser Charakter vorgestellt werden soll. Dieser Kämpfer soll abseits des bereits veröffentlichten Season-Pass erscheinen und noch in diesem Monat erhältlich sein.

Neuer Spieler, neues Glück

Der aktuelle Season-Pass beinhaltet sechs Charaktere:

Vayne Carudas aus Final Fantasy XII (April 2018)

Locke Cole aus Final Fantasy VI (Juni 2018)

Rinoa Heartilly aus Final Fantasy VIII (August 2018)

Kam’lanaut aus Final Fantasy XI (Oktober 2018)

Yuna aus Final Fantasy X (Dezember 2018)

Snow Villiers aus Final Fantasy XIII (Februar 2019)

Ob und wann der neue Charakter in die Rotation der Free Edition aufgenommen wird, bleibt unklar. Bei dieser Edition handelt es sich im Prinzip um eine Demo. Sie verändert aber wöchentlich ihre Inhalte. Jede Woche können Spieler andere Charaktere ausprobieren. Auch die Möglichkeit, in Dreierteams gegeneinander anzutreten, ist freigeschaltet. Der Story-Modus ist allerdings nicht spielbar.

Man kann die Free Edition kostenpflichtig erweitern, indem man Charaktere und Waffen separat kauft. Doch das sollte man sich gut überlegen: Die „echte“ Vollversion ist bei Amazon inzwischen für unter 10 Euro zu haben*.

Hier noch einmal der Launch-Trailer:

via Gematsu