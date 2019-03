MAG in Erfurt geht am 4. Oktober in die zweite Runde

Bildmaterial: MAG-CON

Im letzten Jahr feierte die MAG in Erfurt Premiere, eine neue Gaming-, Manga- und Comic-Con, die in diesem Jahr in ihre zweite Runde gehen wird. Dabei soll auch diesmal nach dem Vorbild der amerikanischen PAX wieder die Community im Vordergrund stehen. Stargäste, Künstler, Workshops, Panels und Signing-Sessions sollen für ein tolles Messe-Erlebnis sorgen. In diesem Jahr findet die MAG vom 4. bis zum 6. Oktober 2019 statt. Der Ticketverkauf für die MAG 2019 startet Mitte Mai. Aussteller können sich aber ab sofort schon anmelden.

Welche Conventions besucht ihr regelmäßig?