Final Fantasy XV: Der letzte „Active Time Report“ zum Spiel findet am 26. März 2019 statt

Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix

Final-Fantasy-XV-Fans oder zumindest diejenigen, die sich noch auf den letzten großen DLC freuen, sollten sich den 26. März 2019 dick im Kalender markieren. Nicht nur, dass Episode Ardyn an diesem Datum erscheint. Von 12:00 bis 13:00 Uhr deutscher Zeit wird außerdem der finale „Active Time Report“ zu Final Fantasy XV via Youtube und Niconico übertragen.

In den letzten Jahren wurden alle großen Ankündigungen zum Spiel über dieses Format getätigt. Neben den neusten Informationen zum Final Fantasy XV: The Dawn of the Future-Roman, wird man tiefer in das Gameplay von Episode Ardyn eintauchen. Prominente Gäste sind unter anderem der Global Brand Director Akio Ofuji sowie der Produzent Yuji Shinoda und der Director Takefumi Takeda. Hajime Tabata hatte Square Enix schon vor Monaten verlassen.

Final Fantasy XV ist für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Hier könnt ihr unseren kontroversen Test zum Rollenspiel lesen. Episode Ardyn erscheint am 26. März für alle zuvor genannten Plattformen.

via Gematsu