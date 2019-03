Eine lange Reise endet: Der letzte DLC „Episode Ardyn“ ist jetzt für Final Fantasy XV erhältlich

Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix

Für Final Fantasy XV endet heute mit der Veröffentlichung des DLCs „Episode Ardyn“ eine lange Reise. Nach dem unrühmlichen zweiten Geburtstag und Hajime Tabatas Abschied soll der letzte verbliebene DLC noch einmal versöhnen. In etwa einem Monat folgt dann noch der Roman „The Dawn of the Future“, welcher die Geschehnisse, die in den gecancelten Episoden Aranea, Luna und Noctis vorkommen sollten, zusammenfasst.

35 Jahre vor den Ereignissen des Hauptspiels erleben Spieler eine brandneue Geschichte aus der Perspektive des Schurken Ardyn Lucis Caelum und erfahren dabei die tragischen Details hinter den Rachegelüsten des Bösewichts gegenüber Held Noctis aus Final Fantasy XV.

Neben Ardyn als spielbaren Charakter gibt es wie üblich auch neue Gameplay-Mechaniken, bei denen die Fähigkeiten von Ardyn zum Einsatz kommen. Darunter „Rising Phantom“ und „Dark Tornado“. Mit der Fähigkeiten „Schattengleiten“ können Spieler sogar zeitweise durch Insomnia fliegen.

Nach dem Durchspielen der Episode erhalten Spieler das neue Outfit „Ardyn’s Ensemble“ und das Schwert „Mutant Rakshasa Klinge“. Anlässlich des letzten DLCs ist auch die Kooperation mit Assassin’s Creed Origins wiederbelebt: der „Meisterassasinen-Mantel“ ist wieder verfügbar.

Den Launch-Trailer zu Episode Ardyn: