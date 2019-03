Der Launchtrailer zu Unravel Two für Nintendo Switch

Bildmaterial: Unravel Two, EA / Coldwood

Seit wenigen Tagen ist Yarny nun doch noch auf Nintendo Switch unterwegs – und bringt seinen Wollfreund gleich mit. Unravel Two ist sowohl digital als auch im Handel* erhältlich. Schon seit Sommer 2018 ist der Puzzle-Plattformer mit dem charmanten Hauptdarsteller für PS4, Xbox One und PCs verfügbar.

Das „Two“ im Titel steht nicht nur für den zweiten Teil, sondern für das generelle Konzept, dass nun zwei Yarnys gesteuert werden. Entweder von einem Spieler alleine oder zu zweit im lokalen Koop-Modus. Es besteht dabei jederzeit die Möglichkeit zum Ein- oder Ausstieg ins Spiel. Anstatt dem roten Faden zu folgen, können sich die beiden Yarnys nun verbinden und so Hindernisse und Gefahren überwinden.

Unravel Two präsentiert eine bewegende Geschichte voller Energie, Intrigen und Inspiration sowie unheilvoller Bedrohungen. Spieler können ihre eigenen Yarnys personalisieren und dann mit zwei Yarnys entweder Seite an Seite oder miteinander verbunden durch ihre Abenteuer springen, schlittern, schwingen und rennen. Die ansprechende und heitere Geschichte von Unravel Two demonstriert die Macht des positiven Denkens im Angesicht der Ungewissheit.