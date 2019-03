Dark Horse lokalisiert „The Art of Super Mario Odyssey“

Bildmaterial: Super Mario Odyssey, Nintendo / Dark Horse



Dark Horse hat sich nach The Art of Bravely Second das nächste Schmankerl vorgenommen. Wie der Verlag bekannt gab, wird das offizielle Artbook zu Super Mario Odyssey am 22. Oktober in den USA erscheinen.

Laut Dark Horse soll „The Art of Super Mario Odyssey“ diverse Konzeptzeichnungen, Skizzen und Notizen der Entwickler beinhalten. Zusätzlich soll das Artbook auch frühe Ideen und Konzepte präsentieren, die es letztendlich nicht ins finale Spiel geschafft haben, wie zum Beispiel Prinzessin Bowsette.

Identisch zum japanischen Original

Das offizielle Artbook zu Super Mario Odyssey sollte im Großen und Ganzen identisch zum japanischen Original ausfallen, welches im September 2018 veröffentlicht wurde und stolze 368 Seiten auf Hochglanzpapier und ein schickes Hardcover bot. Die Entwickerkommentare dürften dieses Mal allerdings ins Englische übersetzt werden.

Ab dem 22. Oktober 2019 soll das offizielle Artbook zu Super Mario Odyssey im Handel verfügbar sein. Auch Amazon Deutschland wird das Buch verkaufen, die Produktseite ist bereits geschaltet*.

via NintendoSoup