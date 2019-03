Netflix-Serie zu Dragon’s Dogma angekündigt

By

Bildmaterial: Dragon’s Dogma, Capcom, Netflix / Sublimation Studios

Wie der Serien- und Streaminggigant Netflix nun ankündigte, befindet sich eine animierte Serie zu Capcoms Dragon’s Dogma in Arbeit.

Die Serie, die vom japanischen Studio Sublimation entworfen wird, soll die Geschichte eines jungen Mannes erzählen, dessen Herz von einem Drachen gestohlen wurde und der nun nach Rache sinnt. Auf seinem Weg zurück in die irdische Welt erwacht er als ein „Arisen“, also als Wiedergeborener. So macht er sich nun auf die beschwerliche Reise, mit dem Ziel sein Herz zurück zu gewinnen und den furchterregenden Dämonen, welche die sieben Todsünden der Menschheit repräsentieren sollen, entgegenzutreten.

Erstes eigenes Projekt für Sublimation Studios

In einem Presse-Beitrag des japanischen Studios Sublimation erklärte Chef-Director Atsushi Koishikawa, dass es schon lange ein großer Wunsch des Studios war, eine eigene Serie zu entwerfen zu können und dies nun aufgrund der Zusammenarbeit mit Netflix endlich möglich sei. Meist habe das Studio lediglich CGI-Szenen für bereits bestehende Serien entworfen und beigesteuert.

Dragon’s Dogma soll ein Mix aus gezeichneten und CGI-animierten Szenen werden und somit einen ganz eigenen Look besitzen. Ein mögliches Releasedatum zur Dragon’s-Dogma-Serie wurde allerdings noch nicht genannt.

via Gematsu