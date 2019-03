Das offizielle Artbook zu Bravely Second: End Layer erscheint am 19. November in den USA

Bildmaterial: The Art of Bravely Second, Bravely Second, Dark Horse / Square Enix

Am 19. November erscheint nun endlich das Artbook zu Bravely Second: End Layer in den USA. Das Artbook, welches über 250 Seiten fasst, beinhaltet Konzeptzeichnungen sowie Entwicklerkommentare und kommt in einem schick gestalteten Hardcover daher.

Das komplette Artbook wurde sorgfältig von Dark Horse ins Englische übersetzt und so können nun endlich auch die westlichen Bravely-Second-Fans in den (leichter konsumierbaren) Genuss des Buches kommen. Ab sofort kann das Buch für einen Preis von rund 37 Euro zum Beispiel bei Amazon vorbestellt* werden.

via GoNintendo