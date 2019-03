„Bloody Palace“-Modus zu Devil May Cry 5 erscheint per kostenlosem Update am 1. April

By

Bildmaterial: Devil May Cry 5, Capcom

Kein Aprilscherz! (krkrkr.) Capcom wird am 1. April den „Bloody Palace“-Modus zu Devil May Cry 5 veröffentlichen. Der Modus wird Teil eines kostenlosen Updates für PlayStation 4, Xbox One und PCs sein.

Bloody Palace ist ein Survival-Modus, in dem sich Spieler Horden von immer schwieriger zu besiegenden Dämonen entgegenstellen. Dante, Nero oder V kämpfen dabei aber nicht nur gegen die Monster, sondern auch gegen die Zeit – die Uhr tickt, während Spieler ihr ssstylishes Können in mehreren Leveln so richtig auf die Probe stellen.

Devil May Cry 5 ist seit einigen Tagen für die genannten Plattformen erhältlich und eroberte umgehend die aktuellen japanischen Verkaufscharts. Die ersten Screenshots aus dem kommenden „Bloody Palace“-Modus seht ihr unten.

via PR