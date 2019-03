Witch and Hero erscheint am 21. März für Nintendo Switch

Bildmaterial: Witch and Hero, Flyhigh Works / FK Digital, Circle Entertainment

Wie der japanische Publisher Flyhigh Works bekannt gab, wird Witch and Hero am 21. März 2019 in Europa und Nordamerika im Nintendo eShop erscheinen, also zeitgleich mit dem japanischen Release. Das 8bit-Action-Adventure erschien bereits im August 2012 für iOS, im April 2013 für Nintendo 3DS und im April 2016 für PCs.

In Witch and Hero schlüpft der Spieler in die Rolle eines namenlosen Helden, der sich auf einem Rachefeldzug gegen die bösartige Medusa befindet. Medusa ließ die Hexe, die den Helden begleitet, zu Stein erstarren und nun liegt es an ihm, diesen Fluch rückgängig zu machen.

Der namenlose Rächer muss allerhand Monster bezwingen und deren Blut sammeln, um damit die erstarrte Hexe kurzzeitig von ihrem Fluch befreien zu können und so dank der mächtigen Fähigkeiten der Hexe auch gegen große Gegnerhorden bestehen zu können.

Koop-Modus exklusiv für Nintendo Switch

Witch and Hero bietet zahlreiche anspruchsvolle Level und Arenen in denen ihr gegen unzählige Gegnerwellen bestehen müsst. Dabei kann der Held die Hexe mit genug gesammelten Blutpunkten kurzzeitig zurückholen und so machtvolle und starke Attacken ausführen.

Da die Gegnerwellen mit der Zeit immer stärker werden, müssen die beiden Gefährten zusammenarbeiten, um die heranstürmenden Gegnerhorden bezwingen zu können. Die Nintendo-Switch-Version soll erstmals die Möglichkeit bieten, das Spiel im Koop-Modus mit einem Freund zu spielen.

Um auch auf modernen HD-Displays ein gutes Bild zu machen, wurde die Optik der Nintendo Switch-Version von Witch and Hero noch mal aufpoliert, jedoch ohne dabei den klassischen 8bit-Charme zu verlieren.

Witch and Hero soll ab dem 21. März 2019 im Nintendo eShop für 4,99 Euro erhältlich sein.

via Gematsu