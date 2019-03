Japanische Verkaufscharts: Devil May Cry 5 erobert die Spitze in einer ansonsten ruhigen Woche

By

Bildmaterial: Devil May Cry 5, Capcom

In einer ansonsten relativ ruhigen Verkaufswoche hat Devil May Cry 5 die Spitze der japanischen Verkaufscharts erobert. Der PS4-Version des Spiels reichten dafür 116.000 verkaufte Einheiten. Dahinter wird die Top 10 der Software-Charts von Nintendo-Switch-Games dominiert und nur noch vom 3DS-Release des einstigen Wii-Games Kirby’s extra magisches Garn durchbrochen.

Auch die Hardware-Charts zeigen sich unaufgeregt. Dort zieht Nintendo Switch weiter einsam ihre Kreise an der Spitze, aber PlayStation 4 kann zumindest in der aktuellen Verkaufswoche ordentlich zulegen. Die Switch nähert sich übrigens den Gesamtverkaufszahlen der PS4 in Japan. 7,64 Millionen sind es inzwischen für die Switch und 7,96 Millionen für PS4.

01./00. [PS4] Devil May Cry 5 (Capcom) {2019.03.08} (¥6.990) – 116.202 / NEW

02./02. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 23.407 / 2.932.439 (-9%)

03./03. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) {2019.01.11} – 20.101 / 499.543 (-18%)

04./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.301 / 2.166.999 (-1%)

05./06. [NSW] Pokemon: Let’s Go! (Pokemon Co.) {2018.11.16} (¥5.980) – 11.394 / 1.526.105 (-11%)

06./00. [3DS] Kirby’s Extra Epic Yarn (Nintendo) {2019.03.07} (¥4.980) – 10.607 / NEW

07./15. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 9.838 / 1.317.346 (+28%)

08./10. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 9.230 / 1.046.789 (-7%)

09./14. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.350 / 632.871 (-3%)

10./12. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.739 / 2.955.316 (-14%)

11./01. [PS4] Dead or Alive 6 (Koei Tecmo) {2019.03.01} (¥7.800) – 5.223 / 31.665 (-80%)

12./04. [PS4] Anthem (Electronic Arts) {2019.02.22} (¥7.800) – 5.204 / 103.510 (-74%)

13./08. [PS4] Kingdom Hearts III (Square Enix) {2019.01.25} (¥8.800) – 4.518 / 785.569 (-59%)

14./13. [PS4] Jump Force (Bandai Namco Games) {2019.02.14} (¥8.200) – 4.492 / 107.512 (-48%)

15./05. [PS4] Left Alive (Square Enix) {2019.02.28} (¥8.300) – 3.530 / 21.152 (-80%)

16./18. [PS4] Resident Evil 2 (Capcom) {2019.01.25} (¥7.800) – 3.415 / 352.193 (-24%)

17./16. [PS4] NieR: Automata – YoRHa Edition (Square Enix) {2019.02.21} – 3.363 / 31.313 (-49%)

18./17. [PS4] Far Cry: New Dawn (Ubisoft) {2019.02.15} (¥5.400) – 2.859 / 47.527 (-52%)

19./24. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) – 2.788 / 740.899

20./21. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 2.693 / 1.960.058

Die Hardware-Verkaufscharts:

NSW – 69.766 (68.666)

PS4 – 32.362 (19.857)

3DS – 5.718 (7.521)

PSV – 3.002 (3.287)

XB1 – 97 (90)

via ResetEra