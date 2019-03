The Red Strings Club ist jetzt für Switch erhältlich

Bildmaterial: The Red Strings Club, Devolver Digital / Deconstructeam

Das kurzfristig für Nintendo Switch angekündigte The Red Strings Club ist ab sofort für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Für 14,99 Euro könnt ihr euch das bisher nur für PCs erhältliche Cyberpunk-Adventure, das von Fans und Presse gute Kritiken erhalten hat, herunterladen.

Der Red Strings Club ist eine Cyberpunk-Erzählung über Schicksal und Glück mit dem umfangreichen Einsatz von Töpferarbeiten, Barkeepern und der Imitation von Personen am Telefon – und das alles, um eine Firmenverschwörung zu beenden. Das erklärt uneigennützige Unternehmen Supercontinent Ltd. steht kurz davor, Social Psyche Welfare auf den Markt zu bringen: ein System, das Depressionen, Wut und Angst in der Gesellschaft beseitigt.

Der Barkeeper eines heimlichen Clubs und ein freiberuflicher Hacker betrachten diese Entwicklung jedoch nicht als Verbesserung, sondern als Gehirnwäsche. Zusammen mit unwissentlichen Mitarbeitern des Unternehmens und einem fiesen Empathie-Androiden wird das Duo alle Hebel in Bewegung setzen, um dieses Vorhaben noch zu Fall zu bringen.