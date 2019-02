Mario Tennis Aces: Pauline schlägt im März auf

By

Bildmaterial: Mario Tennis Aces, Nintendo / Camelot

Der monatliche Reigen mit neuen Charakteren für Mario Tennis Aces geht auch im März in eine neue Runde. Nun greift nämlich auch Pauline zum Schläger und versucht, ihre Gegner mit ihrem Tempo zu überfordern. Wer im März an einem Online-Turnier teilnimmt, kann sich Pauline frühzeitig sichern. Am 1. April steht sie dann allen Spielern kostenlos zur Verfügung.

Mario Tennis Aces ist seit dem 22. Juni 2018 für Nintendo Switch erhältlich und wird laufend mit neuen Charakteren versorgt. Nach Luma im Januar folgte Boom Boom im Februar. Unseren Test zum Spiel findet ihr hier.

via Gematsu