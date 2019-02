Samurai Shodown erscheint im Frühsommer

Bildmaterial: Samurai Shodown, SNK

SNK hat bekanntgegeben, dass Samurai Shodown weltweit gleichzeitig im Frühsommer 2019 für PlayStation 4 erscheinen wird. Besucher der PAX East 2019 werden das Spiel vom 28. bis 31. März erstmals anspielen können. Einen neuen Teaser-Trailer mit Gameplay-Material seht ihr unten.

Ein Spiel, zwei Namen

Es handelt sich bei Samurai Shodown um ein brandneues Spiel zur Serie, die 1993 ihren Anfang nahm. Im Westen wird der Titel Samurai Shodown heißen – also so wie die Serie. In Japan lautet der Name Samurai Spirits.

Die Fighting-Game-Reihe setzt seit jeher auf den Einsatz von Waffen im Kampf. Mit Samurai Shodown will SNK der Reihe offenbar auch einige neue Antriebe verleihen, immerhin verzichtet man auf eine Nummerierung im Titel. Samurai Shodown basiert auf der Unreal Engine 4 und SNK verspricht schon jetzt Charaktere wie Haohmaru, Nakoruru und Galford.

