Wende im Fall Gul Gun 2: BPjM entscheidet auf Nicht-Indizierung – Weg für USK-Einstufung ist damit frei

Bildmaterial: Gul Gun 2, pQube Games

Überraschende Wende im Fall Gal Gun 2. Die USK hatte dem Spiel die Freigabe verweigert und somit eine Veröffentlichung des Anime-Shooters für Nintendo Switch und PS4 in Deutschland verhindert. Eine ausschließlich digitale Veröffentlichung in Deutschland ist zwar grundsätzlich auch ohne USK-Freigabe möglich – im deutschen Steam-Store ist das Spiel nach wie vor erhältlich – doch Nintendo und Sony möchten aus Jugendschutzgründen in den digitalen Stores darauf nicht verzichten.

Nun jedoch hat die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) hat auf Nicht-Indizierung entschieden, wie aus dem Jahresbericht 2018 hervorgeht (online verfügbar). Damit ist im Prinzip der Weg frei für eine USK-Einstufung. Die USK verweigert diese nur, wenn sie Tatbestände ausmacht, aufgrund derer die BPjM indizieren könnte. Mit der Nicht-Indizierung ist das nun abschließend vom Tisch.

Auch die Begründung der BPjM ist interessant, konkretisiert sie doch die Argumentation rund um die zuletzt viel zitierten Posendarstellungen ab. Die Website foruncut.de fasst zusammen:

Die dort wiedergegebenen Leitsätze führen als Begründung an, dass nicht zwingend das Kriterium der sogenannten Posendarstellung, d. h. als minderjährig wahrgenommene Figuren in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung nach § 15 Abs. 2 Nr. 4 JuSchG, gegeben sein muss, nur weil Minderjährige in Unterwäsche dargestellt werden, sondern auch eine sexuelle Präsentation innewohnen muss. Eine solche sexuelle Präsentation hat das 12er-Gremium allerdings verneint.

Stellungnahme von pQube Games

Bei pQube Games weiß man bereits von der neuerlichen Entwicklung, wie man uns gegenüber auf Anfrage bestätigte. Dort sei man einerseits im Kontakt mit der USK, andererseits diskutiere man das Thema noch intern. Vor allem aber höre man auf die Fans und wenn die sich bemerkbar machten, stiegen die Chancen auf eine Veröffentlichung in Deutschland.

Übrigens konkretisiert der Jahresrückblick auch die bereits bekannt gewordene Indizierung von Valkyrie Drive: Bhikkhuni. Demnach untergrabe das Spiel die selbstbestimmte „Nein-heißt-Nein“-Losung, die zuletzt auch durch die stattgefundene Strafgesetzreform in Deutschland normiert wurde.