Neue japanische Trailer zu Devil May Cry 5 veröffentlicht

Bildmaterial: Devil May Cry 5, Capcom

Capcom veröffentlicht zwei neue Trailer zu Devil May Cry 5. Der erste zeigt eine Kollaboration mit HYDE von L’Arc-en-Ciel, aus der der Song „Mad Qualia“ resultiert ist. Bei dem zweiten Video handelt es sich um den zuletzt gezeigten „Main“-Trailer mit den japanischen Synchronsprechern. Diese sind im Übrigen:

Nero (Kaito Ishikawa)

Dante (Toshiyuki Morikawa)

V (Kouki Uchiyama)

Nico (Lynn)

Trish (Atsuko Tanaka)

Lady (Fumiko Orikasa)

Kyrie (Saori Hayami)

Morrison (Akio Ootsuka)

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

