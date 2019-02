Der Launchtrailer zu Left Alive von Square Enix

Square Enix hat den japanischen Launchtrailer zu Left Alive veröffentlicht. Der Survival-Shooter erscheint morgen in Japan und am 5. März 2019 in Europa für PS4 und PCs. Neben einer Day One Edition* gibt es hierzulande auch eine Limited Mech Edition.

Left Alive bringt die erfahrenen Entwickler Toshifumi Nabeshima (Director, Armored-Core-Reihe), Yoji Shinkawa von Kojima Productions (Charakterdesigner, Metal-Gear-Reihe) und Takayuki Yanase (Mech-Designer, Ghost in the Shell: Arise, Xenoblade Chronicles X) zusammen und erzählt eine düstere Geschichte des Überlebens aus der Perspektive von drei verschiedenen Protagonisten, die versuchen aus der vom Krieg zerrissenen Stadt Novo Slava zu fliehen.

Der Launchtrailer zu Left Alive: