Survival-Shooter Left Alive erscheint am 5. März 2019

Square Enix hat den Veröffentlichungstermin zu Left Alive bekanntgegeben und natürlich auch eine Limited Edition enthüllt. Am 5. März 2019 erscheint der Survival-Shooter neben einer Standardversion auch in einer Day One Edition und in einer Limited Mech Edition. Zur Feier des Tages gibt es auch zwei neue Trailer.

Left Alive bringt die erfahrenen Entwickler Toshifumi Nabeshima (Director, Armored-Core-Reihe), Yoji Shinkawa von Kojima Productions (Charakterdesigner, Metal-Gear-Reihe) und Takayuki Yanase (Mech-Designer, Ghost in the Shell: Arise, Xenoblade Chronicles X) zusammen und erzählt eine düstere Geschichte des Überlebens aus der Perspektive von drei verschiedenen Protagonisten, die versuchen aus der vom Krieg zerrissenen Stadt Novo Slava zu fliehen.

Die Digital Day One Edition kann ab sofort im PlayStation Store für PS4 und auf Steam für PCs vorbestellt werden. Sie beinhaltet das Spiel, Bonus-DLCs (darunter das Munitionspaket, die leichte Schutzweste und das Genesungspaket) sowie folgende, Plattform-exklusive Gegenstände:

PlayStation Store: ein statisches Design für PS4, die Waffe „Slava“ und das Materialpaket

Steam: ein Bildschirmhintergrund-Set, ein Soundtrack-Sampler und die Waffe „Padub“

Die Day One Edition gibt es auch physisch. Käufer der physischen Day One Edition erhalten als Bonus den Survival-DLC. Dieser DLC enthält eine „Vielzahl an hilfreichen Gegenständen für das Überleben der Spieler“ – beispielsweise das Munitionspaket, die leichte Schutzweste, das Genesungspaket, die Waffe „Klyuch“ und das Granatenpaket.

Natürlich darf aber auch eine Sammleredition nicht fehlen. In „begrenzter Stückzahl“ wird die Limited Mech Edition für 159,99 Euro im Square Enix Store erhältlich sein. Neben einer „Sammlerbox“ bietet die Mech Edition folgende Inhalte:

Die Day One Edition des Spiels, inklusive dem Day-One-Survival-DLC

Mech-Actionfigur „VOLK“ – spezielles Design von Takayuki Yanase, mit austauschbaren Accessoires, Waffen und Händen

Ein 80-seitiges Artbook mit Hardcover

Exklusives SteelBook – mit Mech-Designs von Yoji Shinkawa und Takayuki Yanase

Left Alive wird am 5. März 2019 für PlayStation 4 und PCs erscheinen.

Der aktuelle Ankündigungstrailer

Hintergrund-Trailer „Die Lage der Welt“